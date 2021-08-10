"Какая Ибица, девочки? Вам уже давно за 30!" Никитюк показала свои фото и видео с Мадейры

Никитюк регулярно постит фото и видео со своего отдыха на европейском курорте Фото: lesia_nikituk / Instagram

"Так что как говорят у нас на Хмельнитчине: какой [греческий остров] Миконос, девочки? Какая [испанский курорт] Ибица? Вам уже давно за 30! Теперь только самый старый курорт Европы – Мадейра", – в шутку обратилась к подписчикам Никитюк.

По словам ведущей, последний раз она была здесь четыре года назад, когда снималась в очередном выпуске телепрограммы о путешествиях "Орел и решка".

фотогалерея ( 1 из 5) Фото: lesia_nikituk / Instagram Фото: lesia_nikituk / Instagram Фото: lesia_nikituk / Instagram Фото: lesia_nikituk / Instagram Фото: lesia_nikituk / Instagram