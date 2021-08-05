"Мужчины, приезжаем сюда, трем, и все наладится". Никитюк показала статую, которая "решает проблему потенции"

Никитюк на базе отдыха не только изучает деревянные статуи, исполняющие желания, но и катается на водном скутере Фото: lesia_nikituk / Instagram

По словам 33-летней ведущей, эти статуи исполняют желания. Никитюк уточнила, что уже несколько десятков ее подписчиц написали ей в директ, что на территории базы отдыха есть деревянный трон, посидев на котором, можно забеременеть. Сама Никитюк воспользоваться этим троном не решилась.

После ведущая показала деревянную статую лежащего мужчины с неприкрытыми гениталиями и копытами вместо стоп.

"Еще одна статуя, которая решает проблему потенции у мужчин. Если – не дай бог! – мужчины, приезжаем сюда, трем, и все наладится. Тут, правда, копыта, непонятно, как на это влияют, ну, то такое…" – рассказала ведущая.

фотогалерея ( 1 из 5) Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram