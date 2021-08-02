Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2021
 
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"Вы должны рассматривать ноги своей жены". Никитюк затроллила мужчину, нагрубившего ей в комментариях

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Никитюк посоветовала мужчине поменьше разглядывать ее ноги
Никитюк посоветовала мужчине поменьше разглядывать ее ноги
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк обсмеяла одного из пользователей Instagram, который под ее фотографий в купальнике оставил комментарий "ноги волосатые". 1 августа Никитюк загрузила в Instagram Stories видеообращение к этому мужчине.

"Здравствуйте. В эфире рубрика: у меня есть жена, двое детей, но все равно продолжаю рассматривать Лесю Никитюк. На этот раз в эту рубрику попадает мужчина, который под последним постом утверждает, что у меня не побриты ноги", – сказала 33-летняя телеведущая.

Она посоветовала недовольному ее внешним видом пользователю рассматривать ноги своей жены.

"Мужчина, ну, вы допускаете мысль в свою голову, что должны рассматривать ноги своей жены? Подойдите быстренько сейчас к ней, задерите ей юбку и рассматривайте… А я пойду пока ноги побрею, ха-ха-ха", – пошутила Никитюк.

Кроме того, она пообещала заблокировать этого пользователя. "Думаю, ваша жена после этого будет ставить свечку во здравие Леси Никитюк", – подчеркнула телеведущая.

Контекст:

Никитюк родилась в городе Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: юмор, Instagram, телеведущая, Леся Никитюк, мужчины
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