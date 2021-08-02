"Вы должны рассматривать ноги своей жены". Никитюк затроллила мужчину, нагрубившего ей в комментариях

"Здравствуйте. В эфире рубрика: у меня есть жена, двое детей, но все равно продолжаю рассматривать Лесю Никитюк. На этот раз в эту рубрику попадает мужчина, который под последним постом утверждает, что у меня не побриты ноги", – сказала 33-летняя телеведущая.

Она посоветовала недовольному ее внешним видом пользователю рассматривать ноги своей жены.

"Мужчина, ну, вы допускаете мысль в свою голову, что должны рассматривать ноги своей жены? Подойдите быстренько сейчас к ней, задерите ей юбку и рассматривайте… А я пойду пока ноги побрею, ха-ха-ха", – пошутила Никитюк.

Кроме того, она пообещала заблокировать этого пользователя. "Думаю, ваша жена после этого будет ставить свечку во здравие Леси Никитюк", – подчеркнула телеведущая.

фотогалерея ( 1 из 5) Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram