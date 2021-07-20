"Бокальчик просекко по субботам". Леся Никитюк объяснила, как не обвалить свои акции "красотки"

Никитюк посоветовала, что делать, чтобы хорошо выглядеть и на фото, и в реальной жизни Фото: lesia_nikituk / Instagram

"У-у-у, Photoshop!!! Чего? С одной стороны, красиво: не надо полдня делать макияж. Сфоткалась, обработала фото в FaceApp и зашибись! А с другой стороны… Увидит тебя какой-нибудь кавалер в реальной жизни и твои акции "красотки" обвалятся", – написала 33-летняя Никитюк.

Она посоветовала, что делать, чтобы хорошо выглядеть и на фото, и в реальной жизни.

"Так что не тупите: ешьте меньше, тренируйтесь больше, косметолог, аминокислоты, бокальчик просекко по субботам и фото обрабатывайте в [фоторедакторе] Snapseed", – резюмировала Никитюк.

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