"Задок – огонь". Никитюк в коротких шортах похвасталась длинными ногами

На снимке ведущая запечатлена в коротких черных шортах и зеленом пиджаке. В подписи к посту она попросила посоветовать ей книгу.

"Задок – огонь", – прокомментировала katejda50.

"Очень красивое фото", – добавила romanovatetyana.

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию.

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".