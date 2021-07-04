"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим

На одном из снимков Никитюк показала себя с накладными ушами Фото: lesia_nikituk / Instagram

В публикации Никитюк появилась в купальнике, с накладными ушами и даже в костюме динозавра. На одном из снимков она изображена вместе с ее соведущим по шоу "Le Маршрутка" Игорем Новинчуком.

На другом фото Новинчук уже заснят без телеведущей и в розовом костюме феи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Безобразие какое-то", – написала oksleoni.

"Каждая фотка очень странная", – добавила ksyushaseliukh.

"Это какой-то позор", – отметила sixthjanuar6.