Бульвар Шоубиз
 
04 июля, 2021
 
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"Леся, сними с головы доширак", "Что за вермишель?". Никитюк удивила подписчиков новым образом

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Никитюк: Девушки, хотите быть счастливыми не накручивайте себя
Никитюк: Девушки, хотите быть счастливыми – не накручивайте себя
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 3 июля опубликовала в Instagram фото, на котором предстала в необычном образе.

Никитюк на фото одета в короткое голубое платье, а также с белоснежными кудрями на голове.

"Девушки, хотите быть счастливыми... Не накручивайте себя", – подписала телеведущая фото.

"Современная Мальвина", – прокомментировала lara_shastina.

"На Барби похожа", – отметила vi_ka__vi_ti_na.

"Лесюня, сними с головы доширак!" – написала nataliadovha91.

"Что за вермишель на голове?" – спрашивает sv_0i.

Контекст:

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: платье, телеведущая, Леся Никитюк
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