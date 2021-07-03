"Леся, сними с головы доширак", "Что за вермишель?". Никитюк удивила подписчиков новым образом

Никитюк на фото одета в короткое голубое платье, а также с белоснежными кудрями на голове.
"Девушки, хотите быть счастливыми... Не накручивайте себя", – подписала телеведущая фото.
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"Современная Мальвина", – прокомментировала lara_shastina.
"На Барби похожа", – отметила vi_ka__vi_ti_na.
"Лесюня, сними с головы доширак!" – написала nataliadovha91.
"Что за вермишель на голове?" – спрашивает sv_0i.
Никитюк в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".