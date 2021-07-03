"Леся, сними с головы доширак", "Что за вермишель?". Никитюк удивила подписчиков новым образом

Никитюк: Девушки, хотите быть счастливыми – не накручивайте себя Фото: lesia_nikituk / Instagram

Никитюк на фото одета в короткое голубое платье, а также с белоснежными кудрями на голове.

"Девушки, хотите быть счастливыми... Не накручивайте себя", – подписала телеведущая фото.

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"Современная Мальвина", – прокомментировала lara_shastina.

"На Барби похожа", – отметила vi_ka__vi_ti_na.

"Лесюня, сними с головы доширак!" – написала nataliadovha91.

"Что за вермишель на голове?" – спрашивает sv_0i.