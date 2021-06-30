"Горячо!", "Сексапильная", "Красивущая". Никитюк засветила внутреннюю часть бедер в огромном разрезе

Телеведущая засветила внутреннюю часть бедер.

Никитюк позировала на улице. На последнем фото запечатлен ее соведущий по шоу "Le Маршрутка" Игорь Новинчук. Он держит на спине зеркало.

Подписчики отреагировали на фото.

"Красивущая", – отметила brusova.k.

"Сексапильная", – заявил vo_va9465.

"Горячо!" – заявил vyacheslavyatsuk.

Контекст:

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".