"Горячо!", "Сексапильная", "Красивущая". Никитюк засветила внутреннюю часть бедер в огромном разрезе

Телеведущая засветила внутреннюю часть бедер.
Никитюк позировала на улице. На последнем фото запечатлен ее соведущий по шоу "Le Маршрутка" Игорь Новинчук. Он держит на спине зеркало.
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Подписчики отреагировали на фото.
"Красивущая", – отметила brusova.k.
"Сексапильная", – заявил vo_va9465.
"Горячо!" – заявил vyacheslavyatsuk.
Никитюк в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".