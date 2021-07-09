Бульвар Шоубиз
 
09 июля, 2021
 
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"Вот это у Леси ноги!" Никитюк в коротких шортах показала невероятно длинные ноги

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Никитюк восхитила подписчиков фигурой
Никитюк восхитила подписчиков фигурой
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк запостила у себя в Instagram фото и видео с прошедшего в Киеве музыкального фестиваля Atlas Weekend. На одном из фото 33-летняя ведущая (чей рост 1,8 м) стоит в коротких шортах и в расстегнутой до пупка рубашке.

За несколько часов пост Никитюк набрал почти 45 тыс. лайков. Большая часть подписчиков восхитилась длиной ног ведущей.

"Знакомьтесь, ноги Никитюк", – прокомментировал фото пользователь с ником mirrowmax.

"Вот это у Леси ноги!" – восхитилась tanja_polskaya.

"Но-о-оги – огонь", – написала ekovalenko804.

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию.

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, Atlas Weekend, ноги
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