"Вот это у Леси ноги!" Никитюк в коротких шортах показала невероятно длинные ноги

За несколько часов пост Никитюк набрал почти 45 тыс. лайков. Большая часть подписчиков восхитилась длиной ног ведущей.

"Знакомьтесь, ноги Никитюк", – прокомментировал фото пользователь с ником mirrowmax.

"Вот это у Леси ноги!" – восхитилась tanja_polskaya.

"Но-о-оги – огонь", – написала ekovalenko804.

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию.

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.



С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".