Бульвар Шоубиз
 
17 июля, 2021
 
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"Леся, бегите, Надя все видит". Никитюк опубликовала фото в обнимку с Дантесом

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Над каким совместным проектом работают Дантес и Нииктюк, не уточняется
Над каким совместным проектом работают Дантес и Нииктюк, не уточняется
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 17 июля поделилась в Instagram снимками со съемочной площадки. На одном из фото она появилась вместе с украинским певцом Владимиром Дантесом.

"Ну тут все логично... Горячий цех, горячая ведущая. Парниша Владимир Дантес подкатил", – подписала она снимки.

"Леся, бегите, Надя все видит", – написала tatyanka23_03, намекая на супругу Дантеса Надю Дорофееву.

"Классно. Дорофеева не будет ревновать?" – спрашивает marina_2568_.

"Ну все правильно, богиня прошла – и мужчины штабелями легли, Леся, я тебя обожаю", – добавила zinaidaartemenko48.

В Instagram Stories Никитюк опубликовала еще один снимок с Дантесом в той же локации.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Одну из фотографий Дантес репостнул себе в Instagram Stories с подписью "Работа кипит". Над каким проектом он работает вместе с Никитюк, артист не уточнил.

Фото: vladimirdantes / Instagram
Фото: vladimirdantes / Instagram

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию. Никитюк в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру. Артист женат на украинской певице Dorofeeva (Наде Дорофеевой), экс-солистке группы "Время и Стекло". Пара зарегистрировала брак в 2015 году.

Теги: Надя Дорофеева, Владимир Дантес, Леся Никитюк, Dantes
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