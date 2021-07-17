"Леся, бегите, Надя все видит". Никитюк опубликовала фото в обнимку с Дантесом

Над каким совместным проектом работают Дантес и Нииктюк, не уточняется Фото: lesia_nikituk / Instagram

"Ну тут все логично... Горячий цех, горячая ведущая. Парниша Владимир Дантес подкатил", – подписала она снимки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Леся, бегите, Надя все видит", – написала tatyanka23_03, намекая на супругу Дантеса Надю Дорофееву.

"Классно. Дорофеева не будет ревновать?" – спрашивает marina_2568_.

"Ну все правильно, богиня прошла – и мужчины штабелями легли, Леся, я тебя обожаю", – добавила zinaidaartemenko48.

В Instagram Stories Никитюк опубликовала еще один снимок с Дантесом в той же локации.

Фото: lesia_nikituk / Instagram



Одну из фотографий Дантес репостнул себе в Instagram Stories с подписью "Работа кипит". Над каким проектом он работает вместе с Никитюк, артист не уточнил.

Фото: vladimirdantes / Instagram

