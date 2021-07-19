"Прекрасна без мейка", "Шикарно выглядит". Никитюк показала лицо без макияжа

Телеведущая позировала без видимого макияжа.

"А выходные уже прошли? Сегодня "по-неділя"? Какая-то я помятая, короче" – написала она.

"Хрен с этим платьем. Главное, сама шикарно выглядит", – отметила подписчица zigi198712.

"Как вы прекрасны без мейка", – написала panpankaterina.

Контекст:

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".