"Прекрасна без мейка", "Шикарно выглядит". Никитюк показала лицо без макияжа

Телеведущая позировала без видимого макияжа.
"А выходные уже прошли? Сегодня "по-неділя"? Какая-то я помятая, короче" – написала она.
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"Хрен с этим платьем. Главное, сама шикарно выглядит", – отметила подписчица zigi198712.
"Как вы прекрасны без мейка", – написала panpankaterina.
Никитюк в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".