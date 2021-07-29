"Свекруха – это не твое". Никитюк пообещала пойти на свидание с тем мужчиной, которого выберут ее подписчики

"Давно хотела спросить у вас! А какого мужчину вы видите рядом со мной?
1. Профессионального актера.
2. Телеведущего.
3. Миллиардера.
4. Водителя маршрутки.
5. Любителя животных.
6. IT-шника", – написала 33-летняя Никитюк.
Она пообещала, что с тем, кого выберут ее подписчики, она "сразу пойдет на свиданку".
Все шесть пунктов телеведущая проиллюстрировала собственными фото, склеенными с соответствующими мужчинами. На снимках есть известные люди, например украинский телеведущий Сергей Притула и сооснователь американской космической компании SpaceX и один из руководителей автомобильной компании Tesla Илон Маск.
Пост Никитюк за час набрал больше 45 тыс. лайков и почти пять тысяч комментариев.
"Леся, бери капитана дальнего плавания. Желательно сироту. Сорри за черноватый юмор, но свекруха – это не твое", – написала бывшая телеведущая и экс-народный депутат Украины Ольга Червакова.
"Притула – просто хочется посмотреть на реакцию [его] жены на свидание", – оставил комментарий пользователь с ником mom.euphoria.
"Мужчина "с яйцами", прости господи. Извините, Леся" – прокомментировал skomarovskaja.
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Никитюк в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".