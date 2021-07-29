"Свекруха – это не твое". Никитюк пообещала пойти на свидание с тем мужчиной, которого выберут ее подписчики

"Давно хотела спросить у вас! А какого мужчину вы видите рядом со мной?

1. Профессионального актера.

2. Телеведущего.

3. Миллиардера.

4. Водителя маршрутки.

5. Любителя животных.

6. IT-шника", – написала 33-летняя Никитюк.

Она пообещала, что с тем, кого выберут ее подписчики, она "сразу пойдет на свиданку".

Все шесть пунктов телеведущая проиллюстрировала собственными фото, склеенными с соответствующими мужчинами. На снимках есть известные люди, например украинский телеведущий Сергей Притула и сооснователь американской космической компании SpaceX и один из руководителей автомобильной компании Tesla Илон Маск.

Пост Никитюк за час набрал больше 45 тыс. лайков и почти пять тысяч комментариев.

"Леся, бери капитана дальнего плавания. Желательно сироту. Сорри за черноватый юмор, но свекруха – это не твое", – написала бывшая телеведущая и экс-народный депутат Украины Ольга Червакова.

"Притула – просто хочется посмотреть на реакцию [его] жены на свидание", – оставил комментарий пользователь с ником mom.euphoria.

"Мужчина "с яйцами", прости господи. Извините, Леся" – прокомментировал skomarovskaja.

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