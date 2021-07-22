"Чего не выхожу на связь? Убираю дома!" Леся Никитюк рассказала, какая она хозяйка

"Здравствуйте! Если кому интересно, чего я не выхожу на связь, я занята, я работаю, я убираю дома. Я хозяйка", – рассказала 33-летняя Никитюк.
Перед этим она запостила фото сырников и подписала его: "Не, ну я реально заслужила сырники".
Никитюк в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".