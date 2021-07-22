"Чего не выхожу на связь? Убираю дома!" Леся Никитюк рассказала, какая она хозяйка

Леся Никитюк: Я занята, я работаю, я убираю дома Фото: lesia_nikituk / Instagram

"Здравствуйте! Если кому интересно, чего я не выхожу на связь, я занята, я работаю, я убираю дома. Я хозяйка", – рассказала 33-летняя Никитюк.

Перед этим она запостила фото сырников и подписала его: "Не, ну я реально заслужила сырники".

фотогалерея ( 1 из 3) Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram