"Остановите этот беспредел соблазна!" Леся Никитюк показала себя в мини-бикини

"В Черногории всегда есть на что посмотреть", – написала 33-летняя Никитюк.

За несколько часов пост набрал почти 95 тыс. лайков.

"Везде, куда приезжает Леся Ивановна Никитюк, автоматически есть на что посмотреть", – прокомментировала фото пользователь с ником iamshevnia.

"Остановите этот беспредел соблазна!" – попросил maxim_zavodnov.

"Шикарная красотуля", – написала konoplickijkola.

Контекст:

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".