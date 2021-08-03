"Лысой не хватает". Никитюк показала семь новых причесок от а-ля Лорак до "шо-то такое"

"Собираюсь в клуб, не знаю, какую прическу лучше сделать. Поможете подруге?

1. Накрутка на бумажки.

2. Ани Лорак.

3. Прическа "какая-то я затянутая".

4. Афродита.

5. Мягкий локон.

6. Шо-то такое.

7. Струящаяся классика", – описала каждый образ 33-летняя ведущая.

Пост Никитюк набрал почти 130 тыс. лайков и больше 7 тыс. комментариев.

"Лесь, тут еще не хватает фото, где ты лысая", – подсказала в комментариях пользователь с ником marishkabugrinets.

"Лысой не хватает", – поддержал pavelv2009.

"Накрутка, лосины и гантелька в руки – 80-е, огонь", – прокомментировал пост администратор страницы shafaua.

"Леся, я думаю, вам бы подошла прическа Нины Соломатиной из фильма "Карнавал", там, где она на бигуди крутилась. Это и для клуба, и для свидания универсальный вариант", – считает rasliv_ukr.

View this post on Instagram A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk)