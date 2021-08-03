"Лысой не хватает". Никитюк показала семь новых причесок от а-ля Лорак до "шо-то такое"

"Собираюсь в клуб, не знаю, какую прическу лучше сделать. Поможете подруге?
1. Накрутка на бумажки.
2. Ани Лорак.
3. Прическа "какая-то я затянутая".
4. Афродита.
5. Мягкий локон.
6. Шо-то такое.
7. Струящаяся классика", – описала каждый образ 33-летняя ведущая.
Пост Никитюк набрал почти 130 тыс. лайков и больше 7 тыс. комментариев.
"Лесь, тут еще не хватает фото, где ты лысая", – подсказала в комментариях пользователь с ником marishkabugrinets.
"Лысой не хватает", – поддержал pavelv2009.
"Накрутка, лосины и гантелька в руки – 80-е, огонь", – прокомментировал пост администратор страницы shafaua.
"Леся, я думаю, вам бы подошла прическа Нины Соломатиной из фильма "Карнавал", там, где она на бигуди крутилась. Это и для клуба, и для свидания универсальный вариант", – считает rasliv_ukr.
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Никитюк родилась в городе Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".
В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".