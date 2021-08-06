"Я второй человек после президента". Никитюк показала рейтинг, в котором расположилась сразу за Зеленским

"Я вторая в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine. Я второй человек после президента", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Черт побери... Мне очень приятно! Спасибо, мои подписчики, вы у меня самые добрые и самые фартовые в мире! А еще у вас никогда не будет проблем, потому что моя страница фартовая и приносит удачу! Обнимон", – написала Никитюк в комментариях.

"Леся, и что теперь, в президенты?" – спросила подписчица olenka_languages.

"Ожидаемый вопрос. После вас!" – ответила телеведущая.

6 августа в рейтинге Никитюк занимала уже шестое место – после Зеленского, музыканта Rudeboy, певицы NK, блогера Софии Стужук и юмориста Антона Лапенко.