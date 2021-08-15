"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте

"Спонтанное фото, ни разу не готовилась... Надела первое, что на глаза попалось! Просто королева экспромта", – подписала она снимки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Попу видно", – отметил 888cris888.

"А разве бывают королевы с голой жопой?" – спрашивает klm3696.

Также Никитюк поделилась неудачными кадрами со своей морской фотосессии.

"Ожидание – реальность. Слева на фото, если кто не знает, известная "консультант по роскоши" Аурета Томоллари. Интересная профессия, в каком университете такому учат, не знаю, но на магистратуру пошла бы", – подписала она кадры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)