"Что с твоей попкой?! Ким Кардашян начинает нервничать!" Леся Никитюк показала фото в новом бикини

"Есть три вещи, которые вы должны сделать сегодня обязательно:
1. Проснуться.
2. Заработать денег на Мадейру!
3. Выбрать Лесе фотку", – написала ведущая и попросила подписчиков проголосовать за один из своих четырех снимков.
За несколько часов пост Никитюк собрал больше 92 тыс. лайков и тысячи комментариев.
"1. Красивая. 2. Офигенная. 3. Шикарная. 4. Шик и блеск", – оценила снимки 1angelinapodash.
"Ох и русалка", – прокомментировала liya_li__.
"Боже! Что с твоей попкой?! Ким Кардашян начинает нервничать, вызывай страховую! Нужна страховка на миллион, как у Дженнифер Лопес!" – призвала ведущую irina_kiliushyk.
"Фотошоп рулит: где нужно – добавила, где не нужно – убавила", – обвинила ведущую в редактировании снимков lelka_yakuba.
View this post on Instagram
Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".
В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".