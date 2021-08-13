"Что с твоей попкой?! Ким Кардашян начинает нервничать!" Леся Никитюк показала фото в новом бикини

Никитюк попросила подписчиков проголосовать за один из четырех ее новых снимков Фото: lesia_nikituk / Instagram

"Есть три вещи, которые вы должны сделать сегодня обязательно:

1. Проснуться.

2. Заработать денег на Мадейру!

3. Выбрать Лесе фотку", – написала ведущая и попросила подписчиков проголосовать за один из своих четырех снимков.

За несколько часов пост Никитюк собрал больше 92 тыс. лайков и тысячи комментариев.

"1. Красивая. 2. Офигенная. 3. Шикарная. 4. Шик и блеск", – оценила снимки 1angelinapodash.

"Ох и русалка", – прокомментировала liya_li__.

"Боже! Что с твоей попкой?! Ким Кардашян начинает нервничать, вызывай страховую! Нужна страховка на миллион, как у Дженнифер Лопес!" – призвала ведущую irina_kiliushyk.

"Фотошоп рулит: где нужно – добавила, где не нужно – убавила", – обвинила ведущую в редактировании снимков lelka_yakuba.

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