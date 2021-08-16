"Какая красивая фигура", "Афродита". Никитюк снялась в миниатюрном купальнике в полный рост

"Понедельник – это всегда ч/б", -- написала она.

Телеведущая позировала в миниатюрном раздельном купальнике в полный рост. Вероятно, снимки были сделаны во время поездки Никитюк на Мадейру, но локацией она отметила Киев.

"Как приятно видеть натуральную красоту", – отметила подписчица olhalitynskaya.

"Афродита", – написала chernenko_irina.

"Какая красивая фигура", – заявил makhobeii.

Контекст:

Карьера Леси Никитюк на телевидении началась после того как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год она стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Хто проти блондинок?", "Le Маршрутка", "Хто зверху?".