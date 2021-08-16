"На интервью с вашим скопинским бойфрендом вы в такой же позе сидели?" Собчак широко развела ноги перед камерой

"Как вам наш новый формат сторителлинга на канале "Осторожно, Собчак!"?" – спросила она.

"Ксения, в момент интервью с вашим скопинским бойфрендом вы в такой же позе сидели?" – поинтересовался подписчик archi_mazarini.

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Она взяла интервью у Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк. Выпуск появился на YouTube-канале Собчак 22 марта.