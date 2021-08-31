"Крепкий орешек". Никитюк показала тело в бикини со всех сторон

"Вот и лето прошло..." – написала она.

Никитюк на большинстве фото запечатлена в разных бикини. Она позировала лицом, боком и спиной к камере.

"Просто сногсшибательная", – прокомментировала подписчица kari___2006.

"Крепкий орешек", – отметил semenandreev1953.

Контекст:

Карьера Леси Никитюк на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Хто проти блондинок?", "Le Маршрутка", "Хто зверху?".