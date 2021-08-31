"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой

"Это фото заряжено на продление лета!" – написала она.
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"Секси девушка!" – прокомментировала подписчица nadyal_dorofeeva_.
"Кайф", – написала annie.siruk.
"Просто огонь", – отметил zaian81.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1".
Дорофеева замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Они поженились в 2015 году после четырех лет отношений.