"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой

"Это фото заряжено на продление лета!" – написала она.

"Секси девушка!" – прокомментировала подписчица nadyal_dorofeeva_.

"Кайф", – написала annie.siruk.

"Просто огонь", – отметил zaian81.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1".

Дорофеева замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Они поженились в 2015 году после четырех лет отношений.