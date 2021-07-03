"Завидую Дантесу", "Нереальный пресс". Дорофеева в купальнике засветила грудь и плоский живот

"Хоть я готова продать душу за пюрешку с селедкой, летом хочется чего-то простого и легкого. Кулинар из меня, вы знаете, какой… Поэтому ловите рецепт брускетты для всех, кто любит вкусно поесть и не заморачиваться: любимый хлеб, сливочный сыр, спелый авокадо, вяленые томаты, любая свежая зелень", – поделилась она рецептом под постом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Не возможно не смотреть на этот нереальный пресс", – прокомментировал фото фан-аккаунт певицы dorofeeva.ofk.israel.

"Эта фигура сводит меня с ума", – добавил dorofeeva.fam.

"Как же я завидую Дантесу", – написала global.myz2.