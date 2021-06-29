"Бюст – огонь". Дорофеева взорвала сеть снимками в купальнике

"Это я. Читаю ваши комменты под клипом "Почему", – подписала публикацию артистка.

"Бюст – огонь", – оценили снимки фолловеры.

"Фигура – топ", – прокомментировали публикацию поклонники певицы.

"Надюшка – секси", – написали в комментариях подписчики артистки.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Первый сольный концерт певица дала в Киеве 5 июня 2021 года.