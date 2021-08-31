"Идеальная", "До похудения была краше". Каменских надела тесное платье

Каменских: Пусть в вашей жизни всегда будет много тепла и света. Независимо от времени года за окном Фото: kamenskux / Instagram

"Пусть в вашей жизни всегда будет много тепла и света. Независимо от времени года за окном", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Идеальная", – прокомментировала подписчица likusya_02.

"До похудения была краше!" – заявила anna.rebrik.