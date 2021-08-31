"Идеальная", "До похудения была краше". Каменских надела тесное платье

"Пусть в вашей жизни всегда будет много тепла и света. Независимо от времени года за окном", – написала она.
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"Идеальная", – прокомментировала подписчица likusya_02.
"До похудения была краше!" – заявила anna.rebrik.
4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.