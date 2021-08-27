"Бедра стали широкими", "Какие ножки. М-м-м". Каменских примерила ультрамини

"Немного солнца вам в такую пасмурную погоду", – написала она.

Певица позировала на яхте.

"А бедра стали широкими", – отметил подписчик slavikviacheslav55.

"Какие ножки. М-м-м", – написал igor_alexandrovich_official.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.