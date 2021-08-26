"Я согласилась сойти с ума". 52-летняя Лопес в мини-платье развела ноги перед камерой

"Coach попросил меня "сойти с ума", и я согласилась", – написала она.

Певица позировала в голубом мини-платье, белой шубе и сабо на каблуках.

Для фото Лопес позировала сидя, сведя ноги вместе и засветив обнаженные колени.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".