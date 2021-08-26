"Наконец мы увидели красу во всей красе". Астафьева показала, как принимает душ

"Просто не имеет значения, 1 или 2. Это оба любимые", – написала она.

На первом фото Астафьева запечатлена под душем, на втором – на пляже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

"Наконец мы увидели красу во всей красе", – отметил подписчик makeev5426.