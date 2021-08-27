"Раздвинутые ноги. Пошло как-то", "Капец, как заводит". Maruv обнародовала свой эротический перформанс

"Мое выступление на фестивале "Жара", – написала она.

Певица исполнила трек Siren Song. Она вышла на сцену в корсете с имитацией голой груди с окрашенными в черный цвет сосками.

В композиции певица исполнила один куплет на украинском языке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Капец, как заводит", – отметила подписчица valentina.tokra.

"Какое у нее все на один манер. Раздвинутые ноги и те же позы. Пошло как-то", – написала tanyatimochko.