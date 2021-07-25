"Это п...здец", "Дно". Maruv ошарашила фанов новым откровенным образом

Maruv: Моя легкая настроечка перед концертом Скриншот: maruvofficial / Instagram

В ролике Maruv выступила "дирижером" для своей команды, которая под чужой звук "спела" фразу "Ты ах...енная".

"Оставлю это тут. Моя легкая настроечка перед концертом", – подписала пост певица.

Maruv на видео предстала в откровенном черном наряде и с ярким макияжем.

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"Это п...здец", – прокомментировала zinalina77.

"Можно сексуально, а можно вульгарно. Это второй вариант", – написал shabaz_shabazov.

"Дно", – отметила okcanabogdanivan.