"У Филиппа впервые был секс", "Нехило постарался", "Впечатляет!" Maruv, облитая белой густой жидкостью, снялась с Киркоровым

На двух из снимках исполнительница запечатлена с российским певцом Филиппом Киркоровым, на третьем – с ним же, а также со своим балетом.

Maruv и ее танцовщицы позировали, облитые некой белой густой жидкостью.

"Воспоминания о фестивале "Жара", – написала она.

Подписчики отреагировали на пост.

"Впечатляет!" – отметила elenagargoma.

"По ходу, у Филиппа впервые был секс", – написал nexar_bro.

"Киркоров нехило постарался", – написала _anewkult.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Фестиваль "Жара" проходил в Москве с 23-го по 27 июня. Впервые за всю историю он проходил в России. До этого, начиная с основания в 2016 году, фестиваль регулярно проходил в Баку (Азербайджан).

Киркоров 30 апреля презентовал клип на трек Komilfo, записанный в дуэте с Maruv.