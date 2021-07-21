"Шикарная девочка". Подопечная Меладзе и бывшая коллега Maruv по коллективу засветила грудь

Исполнительница продемонстрировала тело с разных ракурсов, засветив голую грудь и ягодицы.

"Шикарная девочка", – прокомментировал подписчик alexander291062.

Контекст:

Женская группа "ВИА Гра" начинала деятельность как украинская. Она была создана в 2000-м году в Киеве. За 20 лет существования коллектива сменилось 19 составов участниц.

Продюсером "ВИА Гры" является Константин Меладзе, проживающий в РФ. 6 ноября 2020 года он презентовал новый состав участниц – к Синецкой, которая выступает в коллективе с сентября 2018 года, присоединились Попова и Тарасова.

Участницы коллектива уже записали совместный трек "Рикошет" – его премьера состоялась за две недели до презентации участниц обновленного состава.

До прихода в группу осенью 2020 года Попова работала бэк-вокалисткой у выступающей в РФ украинской певицы Maruv.