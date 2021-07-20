"Фигура идеальная". Глюк'oZa оголила ягодицы и грудь

Исполнительница выбрала открытую модель, обнажающую ягодицы и грудь.
"Когда такое серьезное лицо в бассейне – это значит, что ты в отпуске, но скоро выезжать", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Фигура идеальная!" – отметила liliianevorotova.
Глюк'оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.
17 июня 2006 года Глюкоза вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и lдевятилетняя Вера.