"Фигура идеальная". Глюк'oZa оголила ягодицы и грудь

Глюк'oZa: Когда такое серьезное лицо в бассейне --- это значит, что ты в отпуске, но скоро выезжать Фото: glukozamusic / Instagram

Исполнительница выбрала открытую модель, обнажающую ягодицы и грудь.

"Когда такое серьезное лицо в бассейне – это значит, что ты в отпуске, но скоро выезжать", – написала она.

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"Фигура идеальная!" – отметила liliianevorotova.