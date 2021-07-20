Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2021
 
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"Фигура идеальная". Глюк'oZa оголила ягодицы и грудь

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Глюк'oZa: Когда такое серьезное лицо в бассейне --- это значит, что ты в отпуске, но скоро выезжать
Глюк'oZa: Когда такое серьезное лицо в бассейне --- это значит, что ты в отпуске, но скоро выезжать
Фото: glukozamusic / Instagram

Российская певица Глюк'oZa 19 июля опубликовала в Instagram фото в малиновом купальнике.

Исполнительница выбрала открытую модель, обнажающую ягодицы и грудь.

"Когда такое серьезное лицо в бассейне – это значит, что ты в отпуске, но скоро выезжать", – написала она.

"Фигура идеальная!" – отметила liliianevorotova.

Контекст:

Глюк'оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.

17 июня 2006 года Глюкоза вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и lдевятилетняя Вера.

Теги: купальник, Глюкоза, Глюк'оZа, певица, фото, грудь
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