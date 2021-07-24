"На хрена так наряжаться?", "В Харькове такие стоят по $100". Пользователи раскритиковали новый образ Maruv

За несколько часов ролик Maruv просмотрели почти 88 тыс. раз Скриншот: maruvofficial / Instagram

На видео показано, как 30-летней артистке делают макияж перед выходом на сцену турецкого отеля, а также видны все детали ее концертного костюма – кожаного купальника с позолоченными цепями и вырезом на груди.

За несколько часов ролик просмотрели почти 88 тыс. раз. Мнения подписчиков певицы разделились: если одним очень понравился новый образ Maruv, то другие восприняли его негативно.

"На хрена так наряжаться?" – спросила zaikovskaiavita.

"У нас такие на Московском проспекте в Харькове стоят после 22.00 по $100", – написал viacheslavsisko.

"Вот лошадь, на такой бы огород вспахивать", – отреагировал verto.liot_9.