Бульвар Шоубиз
 
24 июля, 2021
 
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"На хрена так наряжаться?", "В Харькове такие стоят по $100". Пользователи раскритиковали новый образ Maruv

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За несколько часов ролик Maruv просмотрели почти 88 тыс. раз
За несколько часов ролик Maruv просмотрели почти 88 тыс. раз
Скриншот: maruvofficial / Instagram

Выступающая в РФ украинская певица Maruv, которая в последнее время отдыхала и гастролировала в Турции, 24 июля в Instagram выложила ролик о том, как готовилась к выходу на сцену.

На видео показано, как 30-летней артистке делают макияж перед выходом на сцену турецкого отеля, а также видны все детали ее концертного костюма – кожаного купальника с позолоченными цепями и вырезом на груди.

За несколько часов ролик просмотрели почти 88 тыс. раз. Мнения подписчиков певицы разделились: если одним очень понравился новый образ Maruv, то другие восприняли его негативно.

"На хрена так наряжаться?" – спросила zaikovskaiavita.

"У нас такие на Московском проспекте в Харькове стоят после 22.00 по $100", – написал viacheslavsisko.

"Вот лошадь, на такой бы огород вспахивать", – отреагировал verto.liot_9.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: купальник, певица, Maruv, макияж
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