"Я просто персик". Maruv показала голый зад в Турции

Вначале певица показала себя в гримерке. Она была одета в черный кожаный купальник с позолоченными цепями и вырезом на груди. На голове у Maruv был ярко-огненный парик. После артистка запостила несколько фрагментов своего выступления в одном из отелей Турции. На одном из роликов она танцует спиной к залу с практически полностью обнаженными ягодицами.

"Я просто персик", – подписала видео певица.