"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова

"Хороший вечер рядом с прекрасными людьми", – написала она.
На снимках Каменских запечатлена в компании своего мужа, рэпера Потапа (Алексея Потапенко), Горбунова, его супруги и коллеги Кати Осадчей, своей мамы Лидии Каменских и других гостей.
На одном из фото Каменских, Горбунов и Осадчая танцуют, рядом расположен миниоркестр.
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"Осадчая уже пляшет", – прокомментировала подписчица anna_kost2603.
"Настя беременна", – написала mama_yliana26.
Настя Каменских и Потап пели вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Весной 2019-го Каменских и Потапенко оформили отношения. Общих детей у них пока нет. У Потапа есть сын Андрей (2008) от экс-супруги, продюсера Ирины Горовой.
У Осадчей и Горбунова двое детей: Иван (2017) и второй сын, имени которого родители еще не назвали. Мальчик родился 19 августа 2021 года. У Осадчей есть также сын Илья (2002) от прошлых отношений. Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В этом году Илья окончил школу.