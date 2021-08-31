"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова

Каменских показала, как отрывалась в компании Потапа, Горбунова и Осадчей Фото: kamenskux / Instagram

"Хороший вечер рядом с прекрасными людьми", – написала она.

На снимках Каменских запечатлена в компании своего мужа, рэпера Потапа (Алексея Потапенко), Горбунова, его супруги и коллеги Кати Осадчей, своей мамы Лидии Каменских и других гостей.

На одном из фото Каменских, Горбунов и Осадчая танцуют, рядом расположен миниоркестр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Осадчая уже пляшет", – прокомментировала подписчица anna_kost2603.

"Настя беременна", – написала mama_yliana26.