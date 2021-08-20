  "На следующие несколько недель было много планов, но случилось так, как случилось". Осадчая прокомментировала рождение третьего сына

"Да, я сегодня должна была быть у вас в гостях. И вообще, на следующие несколько недель было много планов, но случилось так, как случилось, – я должна была быть у вас на диване, а сижу на диване в роддоме", – рассказала Осадчая.

Она отметила, что с ней и ребенком все хорошо.

"Папа счастлив. Папа с нашим сыном Иваном дома, потому что надо распределять обязанности – я с младшим, а папа – с нашим общим старшим", – сообщила Осадчая.

По словам Осадчей, они с мужем еще не определились с именем для третьего сына.

"У нас все еще есть несколько вариантов. Это будет точно не на букву "И", потому что имена на букву "И" в моей голове закончились (имена старших сыновей ведущей начинаются на эту букву. – "ГОРДОН"). Дело в том, что я ждала, что будет девочка – ну, все-таки хотелось. Но потому что у нас третий мальчик, с третьим мужским именем мне немного сложнее, чем в два предыдущих раза. У меня пять вариантов, и я не могу выбрать. Давайте мы определимся и потом огласим наше финальное решение", – подчеркнула она.

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