"Так нежно", "Как белоснежная принцесса". Катя Осадчая показала новое романтическое фото

"Наверное, в этом году последние недели лета будут самыми волнительными", – подписала снимок 37-летняя Осадчая.

Пост телеведущей набрал больше 40 тыс. лайков и около 200 комментариев.

"Для вас особенно волнительные… Встреча с младенцем… Это невероятные ощущения", – прокомментировала rudiktania.

"Сильно красивая", – написала tatiananesvitaeva.

"Так нежно", – отреагировала tukkacomua.

"Вы такая красивая! Как белоснежная принцесса!" – считает nikkoletta_love_25.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на "1+1".

Вместе с мужем, ведущим "1+1" Юрием Горбуновым, Осадчая воспитывает сына Ивана. Супруги зарегистрировали брак в начале 2017 года, незадолго до рождения сына. В мае 2021 года Осадчая объявила, что ждет ребенка. Ведущая пока не сообщала, кто у нее родится – мальчик или девочка.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В этом году Илья окончил школу.