"Юра помолодел, Катя светится изнутри". Горбунов и Осадчая показали новое фото в обнимку

Осадчая и Горбунов женаты четыре с половиной года, скоро у пары появится второй общий ребенок Фото: gorbunovyuriy / Instagram

В подписи к фото Горбунов поставил значок "сердечко". За несколько часов его пост собрал больше 16,5 тыс. лайков. Пользователи соцсети отметили счастливый вид пары.

"Вы счастливы! Это видно!" – написала elbel1605.

"Так выглядит счастье!" – прокомментировала elena_march69.

"Счастья вашей семье. Глядя на это фото, захотелось оставить комментарий. Никогда не верила в искренность этого союза. Но слава богу, что ошибалась. Все ответы налицо: Юра помолодел, Катя светится изнутри. Видно, что люди счастливы и им хорошо друг с другом. И это не просто снимок для Instagram. Счастья вашему дому!" – пожелала супругам tashapoligon.

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