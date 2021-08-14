Бульвар Шоубиз
 
14 августа, 2021
 
Новости

"Юра помолодел, Катя светится изнутри". Горбунов и Осадчая показали новое фото в обнимку

Осадчая и Горбунов женаты четыре с половиной года, скоро у пары появится второй общий ребенок
Осадчая и Горбунов женаты четыре с половиной года, скоро у пары появится второй общий ребенок
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский телеведущий Юрий Горбунов 14 августа на своей странице в Instagram запостил новое фото в обнимку с женой – телеведущей Катей Осадчей, которая скоро в третий раз станет мамой.

В подписи к фото Горбунов поставил значок "сердечко". За несколько часов его пост собрал больше 16,5 тыс. лайков. Пользователи соцсети отметили счастливый вид пары.

"Вы счастливы! Это видно!" – написала elbel1605.

"Так выглядит счастье!" – прокомментировала elena_march69.

"Счастья вашей семье. Глядя на это фото, захотелось оставить комментарий. Никогда не верила в искренность этого союза. Но слава богу, что ошибалась. Все ответы налицо: Юра помолодел, Катя светится изнутри. Видно, что люди счастливы и им хорошо друг с другом. И это не просто снимок для Instagram. Счастья вашему дому!" – пожелала супругам tashapoligon.

Контекст:

50-летний Горбунов и 37-летняя Осадчая воспитывают сына Ивана (2017). Супруги зарегистрировали брак в начале 2017 года незадолго до его рождения.

В мае 2021 года Осадчая объявила, что ждет ребенка. Ведущая пока не сообщала, кто у нее родится – мальчик или девочка.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.

Теги: Instagram, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, семья, телеведущий, фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
Дмитрий ГОРДОН
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
Дмитрий ГОРДОН
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Юра помолодел, Катя светится изнутри". Горбунов и Осадчая показали новое фото в обнимку
"Юра помолодел, Катя светится изнутри". Горбунов и Осадчая показали новое фото в обнимку
"Тяжело, мои дорогие". Певица Жасмин потеряла отца и бабушку из-за коронавируса
"Тяжело, мои дорогие". Певица Жасмин потеряла отца и бабушку из-за коронавируса
"Чертовски сексуальна". Лобода поделилась фото в платье с глубоким вырезом
"Чертовски сексуальна". Лобода поделилась фото в платье с глубоким вырезом
"Скорее Англия падет, чем миссис Хадсон покинет Бейкер-стрит". Умерла британская актриса Уна Стаббс
"Скорее Англия падет, чем миссис Хадсон покинет Бейкер-стрит". Умерла британская актриса Уна Стаббс
"Абсолютная выдумка". Режиссер концерта ко Дню Независимости отреагировала на обвинения Бужинской
"Абсолютная выдумка". Режиссер концерта ко Дню Независимости отреагировала на обвинения Бужинской
"Похожа на русалочку". Беременная Осадчая поделилась романтичным фото из бассейна
"Похожа на русалочку". Беременная Осадчая поделилась романтичным фото из бассейна
"Больно и обидно". Бужинская пожаловалась, что ее не включили в программу концерта ко Дню Независимости
"Больно и обидно". Бужинская пожаловалась, что ее не включили в программу концерта ко Дню Независимости
Студия Disney снимет сиквел "Круэллы"
Студия Disney снимет сиквел "Круэллы"
Отец Меган Маркл назвал дочь лгуньей и заявил, что она изменилась после встречи с принцем Гарри
Отец Меган Маркл назвал дочь лгуньей и заявил, что она изменилась после встречи с принцем Гарри
"Блондинка с формами". Брежнева рассказала, как подбирает себе одежду
"Блондинка с формами". Брежнева рассказала, как подбирает себе одежду
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
"Секси", "Безупречная", "Шикарная". Алина Гросу в бикини похвасталась плоским животом
"Секси", "Безупречная", "Шикарная". Алина Гросу в бикини похвасталась плоским животом
Ярославский поделился рецептом итальянских клецек
Ярославский поделился рецептом итальянских клецек
"Все, как ты хотел". Тина Кароль почтила память покойного мужа в день его рождения
"Все, как ты хотел". Тина Кароль почтила память покойного мужа в день его рождения
Кондратюк: Те, кто говорят, что музыка вне политики, купите себе немного мозгов
Кондратюк: Те, кто говорят, что музыка вне политики, купите себе немного мозгов
Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова поделилась секретами красивой груди
Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова поделилась секретами красивой груди
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS