Бульвар Шоубиз
 
10 августа, 2021
 
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"Это огонь – в таких штанах посреди поля". Горбунов примерил образ Фредди Меркьюри. Фото

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"Фредди живой!!!" прокомментировали фото Горбунова его подписчики
"Фредди живой!!!" – прокомментировали фото Горбунова его подписчики
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов примерил образ солиста британской группы Queen Фредди Меркьюри. 9 августа он выложил в Instagram свою фотографию в светлых атласных штанах, белой майке и с наклеенными усами. На снимке он позирует в характерной для Меркьюри позе – с широко расставленными ногами и поднятой вверх рукой.

"Ба-а-арселона!!!" – подписал снимок Горбунов, имея в виду хит Меркьюри Barcelona, который тот в конце 1980-х исполнил в дуэте с испанской оперной певицей Монтсеррат Кабалье. Хит, который в том числе стал гимном летних Олимпийских игр в Барселоне 1992 года.

Пост Горбунова набрал больше 5 тыс. лайков.

"Фредди живой!!!" – прокомментировал фото телеведущего пользователь с ником kulik7201.

"Это огонь – в таких штанах посреди поля", – оценила фото o_kovbasa.

"Мне почему-то всегда казалось, что вы не в очень хорошей форме. А тут на фотке такой спортивный, прям молодец! Продолжайте в том же духе", – пожелала daroomba.

Контекст:

Горбунов с июня 2006 года работает на канале "1+1". Он вел программу "Сніданок з 1+1", шоу "Краса по-украински". "Я люблю Украину", "Просто Шоу". С 2006 года является бессменным ведущим проекта "Танцы со звездами", а с 2015-го – шоу "Голос країни".

Женат на коллеге Кате Осадчей. Пара оформила отношения незадолго до рождения общего сына Ивана. Сейчас Горбунов и Осадчая ждут второго ребенка.

Теги: Queen, Юрий Горбунов, Фредди Меркьюри, фото, шоумен, ведущий
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