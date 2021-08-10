"Это огонь – в таких штанах посреди поля". Горбунов примерил образ Фредди Меркьюри. Фото

"Ба-а-арселона!!!" – подписал снимок Горбунов, имея в виду хит Меркьюри Barcelona, который тот в конце 1980-х исполнил в дуэте с испанской оперной певицей Монтсеррат Кабалье. Хит, который в том числе стал гимном летних Олимпийских игр в Барселоне 1992 года.
Пост Горбунова набрал больше 5 тыс. лайков.
"Фредди живой!!!" – прокомментировал фото телеведущего пользователь с ником kulik7201.
"Это огонь – в таких штанах посреди поля", – оценила фото o_kovbasa.
"Мне почему-то всегда казалось, что вы не в очень хорошей форме. А тут на фотке такой спортивный, прям молодец! Продолжайте в том же духе", – пожелала daroomba.
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Горбунов с июня 2006 года работает на канале "1+1". Он вел программу "Сніданок з 1+1", шоу "Краса по-украински". "Я люблю Украину", "Просто Шоу". С 2006 года является бессменным ведущим проекта "Танцы со звездами", а с 2015-го – шоу "Голос країни".
Женат на коллеге Кате Осадчей. Пара оформила отношения незадолго до рождения общего сына Ивана. Сейчас Горбунов и Осадчая ждут второго ребенка.