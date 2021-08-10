"Это огонь – в таких штанах посреди поля". Горбунов примерил образ Фредди Меркьюри. Фото

"Ба-а-арселона!!!" – подписал снимок Горбунов, имея в виду хит Меркьюри Barcelona, который тот в конце 1980-х исполнил в дуэте с испанской оперной певицей Монтсеррат Кабалье. Хит, который в том числе стал гимном летних Олимпийских игр в Барселоне 1992 года.

Пост Горбунова набрал больше 5 тыс. лайков.

"Фредди живой!!!" – прокомментировал фото телеведущего пользователь с ником kulik7201.

"Это огонь – в таких штанах посреди поля", – оценила фото o_kovbasa.

"Мне почему-то всегда казалось, что вы не в очень хорошей форме. А тут на фотке такой спортивный, прям молодец! Продолжайте в том же духе", – пожелала daroomba.

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