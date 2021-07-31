"Супер парни!" Горбунов показал фото с четырехлетним сыном от Осадчей

На фото отец и сын сидят на водном мотоцикле. "Вперед, мой капитан! Быстрее, чем ветер!" – подписал 30 июля снимок Горбунов.

Снимок набрал почти шесть тысяч лайков.

"Супер парни! Супер команда!", – прокомментировала пост подписчица телеведущего под ником oksanakutsyk.

Контекст:

Горбунов родился 24 августа 1970 года во Львовской области. В 1992 году с красным дипломом окончил Киевский университет театра, кино и телевидения, несколько лет проработал актером в драмтеатре в Ивано-Франковске. В 1997 года переехал в Киев и начал работать на телевидении.

С июня 2006 года Горбунов работает на канале "1+1". Он вел программу "Сніданок з 1+1", шоу "Краса по-украински". "Я люблю Украину", "Просто Шоу". С 2006 года является бессменным ведущим проекта "Танцы со звездами", а с 2015-го – шоу "Голос країни".

Женат на коллеге Кате Осадчей. Пара оформила отношения незадолго до рождения общего сына Ивана. Сейчас Горбунов и Осадчая ждут второго ребенка.