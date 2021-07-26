"Поплавский Михаил Михайлович, это вы?" Юрия Горбунова перепутали с "поющим ректором"

Горбунов выставил новое фото, на котором он похож на Поплавского Фото: gorbunovyuriy / Instagram

"Кто будет? Налетай! Любите арбузы?" – спросил своих подписчиков 50-летний ведущий.

Пост Горбунова к этому моменту набрал больше 18 тыс. лайков. В комментариях почти все ответили, что очень любят арбузы, но выразили сомнения, что их стоит есть сейчас, а не в середине августа, когда в арбузах будет "меньше химии".

Среди комментирующих были и те, кто обратил внимание не столько на размер арбуза, сколько на самого Горбунова.

"Поплавский Михаил Михайлович, это вы?" – поинтересовался пользователь с ником kisil57, увидев на снимке сходство ведущего с ректором Киевского университета культуры и искусств, экс-народным депутатом Михаилом Поплавским, прозванным в народе "поющим ректором".

"Кстати, очень похож на этом фото", – подтвердил наблюдения прыдыдущего комментатора dukhovruslan.

View this post on Instagram A post shared by Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)