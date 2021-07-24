"Две половинки одного космоса", "Вы наш позитив". Беременная Осадчая и Горбунов растрогали сеть фото в обнимку

"Замечательные воспоминания о вчерашнем концерте", – подписал снимок Горбунов, имея в виду концерт "Вечер премьер. Летняя серия", инициатором которого выступила Осадчая.

В комментариях к посту подписчики восхитились отношениями между супругами.

"Юра молодец, сердцем увидел в Кате прекрасную жену и маму", – оставила комментарий korotkajatatjana1959.

"Вы – две прекрасные половинки одного замечательного космоса", – написала boiko_shchelko_olga.

"Самые любимые, на вас приятно смотреть. Желаю вам здоровья счастья!" – отреагировала ivaniuk203.

"Вы наш позитив", – призналась yunata09.

Контекст:

Горбунов и Осадчая воспитывают сына Ивана (2017). Супруги зарегистрировали брак в начале 2017 года незадолго до его рождения.

В мае 2021 года Осадчая объявила, что ждет ребенка. Ведущая пока не сообщала, кто у нее родится – мальчик или девочка.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.