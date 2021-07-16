"Ой, все видно", "Без лифа лучше", "Приближаемся к эротике". "Голые" Горбунов и Осадчая показали объятия в бассейне

Горбунов позирует в кадре с голым торсом, а Осадчая, вероятно, топлес.

"Середино лета! Ловите моменты! Вспомните жару в этом сезоне, когда придут морозы", – подписал он снимок.

"Соглашусь, в такую жару без лифа лучше", – отреагировали на фото подписчики.

"Все ближе приближаемся к эротике", – оценили фото ведущих пользователи сети.

"Ой, все видено", – написали фолловеры.

"Они голые", – предположили поклонники.

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Контекст:

Горбунов и Осадчая воспитывают сына Ивана (2017). Супруги зарегистрировали брак в начале 2017 года незадолго до его рождения.

В мае 2021 года Осадчая объявила, что ждет ребенка. Ведущая пока не сообщала, кто у нее родится – мальчик или девочка.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.