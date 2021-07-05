"Никогда не поздно". Юрий Горбунов показал свое фото для выборов в депутаты

"Если бы баллотировался в депутаты, такую бы фотку выставил! Про "лани широкополі"!" – написал 50-летний ведущий.

В комментариях идею Горбунова активно поддержали в том числе известные пользователи соцсети.

"Отличный был бы депутат!" – написала актриса Ольга Сумская.

"Никогда не поздно", – уверена подписчица ведущего с ником karpenko3329.

"Намек?" – осторожно поинтересовалась alishka_nikolaevna.

"Если бы баллотировались в депутаты, это была бы последняя ваша фотка", – в шутку предупредил zirkova_mavpa.

Контекст:

Горбунов с июня 2006 года работает на канале "1+1". Он вел программу "Сніданок з 1+1", шоу "Краса по-украински". "Я люблю Украину", "Просто Шоу". С 2006 года является бессменным ведущим проекта "Танцы со звездами", а с 2015-го – шоу "Голос країни".

Женат на коллеге Кате Осадчей. Пара оформила отношения незадолго до рождения общего сына Ивана. Сейчас Горбунов и Осадчая ждут второго ребенка.