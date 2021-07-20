"Копия папы, симпатюля". Горбунов показал лицо сына от Осадчей

"Вечерний визит с Иваном на пиццу! (Пока мама на работе и не видит)", – написал он.

"Ой, ну копия папы, симпатюля", – заявила подписчица svetlanadavidk.

Контекст:

Мать Ивана – украинская телеведущая Катя Осадчая. Сйчас она ждет второго ребенка от Горбунова. 18 апреля в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе "Світське життя" на "1+1" телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей также есть 18-летний сын Илья от бизнесмена Олега Полищука.