Осадчая и Горбунов отпраздновали трехлетие сына

Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали фото и видео детского праздника по случаю дня рождения сына.

Осадчая: Спасибо, Ивасик, что выбрал нас своими родителями Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Instagram разместила снимки празднования трехлетия своего младшего сына, Ивана.

"Спасибо, Ивасик, что выбрал нас своими родителями. Наша гордость и наш герой! Три года пролетели как мгновение", – написала она.

Отец ребенка, телеведущий Юрий Горбунов обнародовал видео, снятое во время праздника.

"Говорят что чужие дети растут быстро! А свои – еще быстрее! Нам уже целых три годика! Расти, сын, здоровым и счастливым! Мы с мамой тебя очень любим", – написал Горбунов.

Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов оформили отношения незадолго до рождения ребенка. Их сын Иван родился 18 февраля 2017 года.

36-летняя Осадчая младше Горбунова на 13 лет: ему 49. Супруги вместе ведут вокальное шоу "Голос країни" на "1+1".