Савик Шустер ищет будущую жену по примете, описанной индийским астрологом

Индийский астролог предсказал Савику Шустеру, что его будущая жена "будет иметь одно плечо ниже другого".

67-летний тележурналист, автор и ведущий передачи "Свобода Слова Савика Шустера" Савик Шустер рассказал в интервью ведущей "Світського життя" Кате Осадчей, что обращает внимание на женщин, у которых одно плечо ниже другого.

Комментируя новый имидж, Шустер признался, что последние 2,5 года провел в Индии, и это перевернуло его сознание. "Мой имидж соответствует внутренним переменам", – объяснил Шустер изменения во внешности.

По словам шоумена, в течение этого времени он медитировал, изучал санскрит и строил храм. "К сожалению, во время наводнения его смыло, потому что он был из глины", – признался Шустер.

Отвечая на вопрос о личной жизни, телеведущий признался, что свободен и находится в поиске женщины, обладающей особой приметой.

По словам Шустера, во время его пребывания в Индии местный астролог предсказал, что будущую жену тележурналист узнает по плечам.

"У нее одно плечо будет ниже другого", – процитировал предсказание астролога Шустер, добавив, что теперь постоянно обращает внимание на женские плечи.

Шустер подчеркнул, что предсказание было сделано на языке народа, проживающего на юге Индии – малаяли, а переводчиком был знакомый врач-аюрвед.

Савик Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе. В 2005 году переехал из России в Украину, став ведущим ток-шоу "Свобода слова". В 2016 году Шустеру запретили работать в Украине.

В браке с женой-итальянкой у Шустера родилось двое детей. Во время работы в Украине журналист состоял в длительных отношениях с продюсером Ольгой Невской.

После расставания пары Шустеру приписывали отношения с украинкой Аленой Ореховой, которая была моложе его на 32 года. В комментарии Кате Осадчей Шустер заявил, что в настоящее время свободен.