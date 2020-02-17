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17 февраля, 2020
 
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Савик Шустер ищет будущую жену по примете, описанной индийским астрологом

Индийский астролог предсказал Савику Шустеру, что его будущая жена "будет иметь одно плечо ниже другого".

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Савик Шустер после предсказания астролога обращает внимание на женские плечи
Савик Шустер после предсказания астролога обращает внимание на женские плечи
Фото: Світське життя / Facebook

67-летний тележурналист, автор и ведущий передачи "Свобода Слова Савика Шустера" Савик Шустер рассказал в интервью ведущей "Світського життя" Кате Осадчей, что обращает внимание на женщин, у которых одно плечо ниже другого. 

Комментируя новый имидж, Шустер признался, что последние 2,5 года провел в Индии, и это перевернуло его сознание. "Мой имидж соответствует внутренним переменам", – объяснил Шустер изменения во внешности. 

По словам шоумена, в течение этого времени он медитировал, изучал санскрит и строил храм. "К сожалению, во время наводнения его смыло, потому что он был из глины", – признался Шустер. 

Отвечая на вопрос о личной жизни, телеведущий признался, что свободен и находится в поиске женщины, обладающей особой приметой. 

По словам Шустера, во время его пребывания в Индии местный астролог предсказал, что будущую жену тележурналист узнает по плечам.

"У нее одно плечо будет ниже другого", – процитировал предсказание астролога Шустер, добавив, что теперь постоянно обращает внимание на женские плечи.

Шустер подчеркнул, что предсказание было сделано на языке народа, проживающего на юге Индии – малаяли, а переводчиком был знакомый врач-аюрвед. 

Савик Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе. В 2005 году переехал из России в Украину, став ведущим ток-шоу "Свобода слова". В 2016 году Шустеру запретили работать в Украине. 

В браке с женой-итальянкой у Шустера родилось двое детей. Во время работы в Украине журналист состоял в длительных отношениях с продюсером Ольгой Невской. 

После расставания пары Шустеру приписывали отношения с украинкой Аленой Ореховой, которая была моложе его на 32 года. В комментарии Кате Осадчей Шустер заявил, что в настоящее время свободен.  

Теги: Украина, Савик Шустер, Катя Осадчая
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