  Поплавский озвучил размер своей пенсии

Поплавский: У меня помощники получают [мою пенсию], и она "уходит" сразу Фото: poplavskiy.com

"У меня помощники получают [мою пенсию], и она "уходит" сразу. Я даже не знаю, думаю, что получаю, как народный депутат, где-то около 16−17 тыс. грн", – отметил Поплавский.

Артист также рассказал, что не собирается продюсировать свою невестку Алину, которая строит карьеру певицы.

"Это ее инициатива, я ей не помогаю. Я сказал: "Если хочешь петь, пой, хочешь танцевать – танцуй. Это твоя звездная дорога. [От того] как ты "стартанешь", как реализуешь творческие амбиции, будет зависеть твое успешное будущее. Я продюсировать ее не буду", – признался артист.

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Видео: Світське життя / YouTube