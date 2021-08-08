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08 августа, 2021
 
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"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне

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Катя Осадчая отдыхает с семьей в Турции
Катя Осадчая отдыхает с семьей в Турции
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая скоро в третий раз станет мамой, выложила в Instagram фото с отдыха в Турции со своим младшим сыном Иваном.

На первом фото 37-летняя ведущая вначале одна сидит в бассейне в черном закрытом купальнике, на втором – к ней уже подбежал четырехлетний Иван и обрызгал водой.

"Ожидания vs реальность. А как вы отдыхаете с детьми? В нашей жизни самый большой порядок вносит садик, ведь там дисциплина, а на отдыхе она куда-то девается", – подписала снимки Осадчая.

Пост ведущей набрал почти 50 тыс. лайков. Одним из первых его прокомментировал муж Осадчей и отец Ивана Юрий Горбунов. "Ох, распустился за несколько дней без папы", – написал он.

"Это так прекрасно. Реальность вышла даже лучше", – оставила комментарий пользовательница с ником tbidnuk.

"То же самое. Садик ­– спасение для всех родителей", – согласилась vosk_tanya_.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на "1+1".

Вместе с мужем, ведущим "1+1" Юрием Горбуновым, Осадчая воспитывает сына Ивана. Супруги зарегистрировали брак в начале 2017 года, незадолго до рождения сына. В мае 2021 года Осадчая объявила, что ждет ребенка. Ведущая пока не сообщала, кто у нее родится – мальчик или девочка.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В этом году Илья окончил школу.

Теги: дети, купальник, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, мальчик, фото, муж, отец, родители
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