"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне

На первом фото 37-летняя ведущая вначале одна сидит в бассейне в черном закрытом купальнике, на втором – к ней уже подбежал четырехлетний Иван и обрызгал водой.

"Ожидания vs реальность. А как вы отдыхаете с детьми? В нашей жизни самый большой порядок вносит садик, ведь там дисциплина, а на отдыхе она куда-то девается", – подписала снимки Осадчая.

Пост ведущей набрал почти 50 тыс. лайков. Одним из первых его прокомментировал муж Осадчей и отец Ивана Юрий Горбунов. "Ох, распустился за несколько дней без папы", – написал он.

"Это так прекрасно. Реальность вышла даже лучше", – оставила комментарий пользовательница с ником tbidnuk.

"То же самое. Садик ­– спасение для всех родителей", – согласилась vosk_tanya_.

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